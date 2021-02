Papu Gomez, Bergamo e l'Atalanta nel cuore: 'Presto in arrivo...' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sette anni di sogni , gioie ma anche dolori non si posso dimenticare facilmente. Lo sa bene il Papu Gomez che, nonostante la storia d'amore calcistico con l'Atalanta sia giunta al termine , non ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sette anni di sogni , gioie ma anche dolori non si posso dimenticare facilmente. Lo sa bene ilche, nonostante la storia d'amore calcistico con l'sia giunta al termine , non ...

sportface2016 : #Atalanta, Papu #Gomez torna a Bergamo da imprenditore: sta per aprire il suo ristorante - Frances98327471 : @EffeSimoncini Da 11 ci siamo ritrovati in 10.Da in 10 a 9 perché uno si lamentava a braccia aperte ,assurdo.Comunq… - AleSala97 : @BombeDiVlad Impossibile lo han gia scambiato per il Papu Gomez - GiuseppeBonif11 : @FrancescaCphoto Francesca, Gasperini è insopportabile e questa sera Il Papu Gomez sarebbe stato Utile ... ma il So… - Leooooooooooo86 : @sebethebest Farà la fine di Papu Gomez -