Palermo, rosanero sempre pronti a cambiare: 25 formazioni diverse in altrettante gare (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un Palermo sempre pronto a cambiare.Nel corso della stagione i rosanero hanno presentato ben 25 formazioni differenti in altrettante partite. Mister Boscaglia ha modificato gli uomini legati al reparto offensivo in svariate occasioni sia per problemi di infortuni che per scelte tecniche. Lorenzo Lucca è diventato un punto fermo dell'attacco palermitano, ai lati però si sono alternati spesso e volentieri in tanti. Perno della fase offensiva del Palermo è diventato senza dubbio Nicola Valente che si è arreso a un infortunio al bicipite femorale. Uno dei pochi a non aver mai trovato un posto da titolare nel 2021, come scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', è stato Andrea Silipo. Il giovane talento scuola Roma non ha assunto un ruolo importante nella ...

