Ospina | Hysaj e Demme verso la convocazione | tornano a lavorare in gruppo

Il giorno dopo l'eliminazione dall'Europa League, il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. Ospina, Hysaj e Demme hanno svolto lavoro in gruppo e dunque potrebbero tornare disponibili per la gara col Benevento. Manolas ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Petagna e Lozano hanno fatto lavoro personalizzato prima in palestra e poi in campo.

