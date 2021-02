Ospedale di Treviglio | cambia il direttore sanitario

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo la partenza danel luglio scorso del dottor Vincenzo Ciamponi – l’exAmministrativo diventatoGenerale dell’ASL di Pescara – tocca oggi alCallisto Marco Bravi lasciare la Bassa per un nuovo e prestigioso incarico in un’altra Regione. Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia l’ha nominatoGenerale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Lo sostituirà comel’attuale Direttrice Medica dei Presidi Ospedalieri, la dottoressa Flavia Simonetta Pirola, giàSociodell’ASST Bergamo Ovest. IlGenerale, Peter Assembergs, ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito ...

La vaccinazione anti Covid è iniziata. Questa mattina all'Antegnate Gran Shopping ha preso il via la campagna vaccinale per gli over 80 alla presenza di Guido Bertolaso.I reparti di rianimazione "nella provincia di Brescia sono pieni, e qualche paziente è già stato spostato più a Ovest. Alcuni pazienti non intensivi sono stati trasferiti agli ospedali di Treviglio, Bergamo e Merate". Lo spiega all'ANSA Stefano Magnone, anestesista all'Papa Giovanni XXIII di Bergamo e ...