Opere pubbliche | dal Ministero dell’Interno 1milione e 600mila euro per il comune di Padula

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Ammonta adi fondi statali, il finanziamento per la realizzazione die la messa in sicurezza degli edifici ottenuto daldi. È lo stanziamento che arriva dal– Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali per ildi, nel Vallo di Diano. Ben tre i finanziamenti che riguardano la mitigazione della frana e del distacco di parti rocciose nelle località “Torno” e “Costa”, la mitigazione del rischio idrogeologico con un progetto di interventi sul sistema di regimazione delle acque meteoriche nella zona a monte di Via Unità d’Italia, interventi per la ...

Antonio_Tajani : Vaccinazioni, opere pubbliche, infrastrutture digitali, ambiente e sostegno all'economia reale. Su questi temi si f… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @GiarreViva: Opere pubbliche incompiute: 58 tra metro, autostrade e ferrovie. 60 miliardi di investimenti fermi | Milena Gabanelli- http… - SALVATORECOSCIA : RT @GiarreViva: Opere pubbliche incompiute: 58 tra metro, autostrade e ferrovie. 60 miliardi di investimenti fermi | Milena Gabanelli- http… - VIGELLI : RT @GiarreViva: Opere pubbliche incompiute: 58 tra metro, autostrade e ferrovie. 60 miliardi di investimenti fermi | Milena Gabanelli- http… - pietro_busacca : RT @GiarreViva: Opere pubbliche incompiute: 58 tra metro, autostrade e ferrovie. 60 miliardi di investimenti fermi | Milena Gabanelli- http… -

Ultime Notizie dalla rete : Opere pubbliche

Itaca Notizie

Il decreto interministeriale riporta tre allegati: - allegato 1 che contiene l'elenco di oltre 9.000, per le quali le richieste sono pervenute nei termini previsti; - allegato 2, che ...'Cosenza - ha proseguito Occhiuto - è una città che, ancor prima della pandemia, ha investito nella rigenerazione degli spazi liberi aperti, in piste ciclabili, in nuove, nella ...Padula (Sa) – Ammonta a 1milione e 600mila euro di fondi statali, il finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche e la messa in sicurezza degli edifici ottenuto dal comune di Padula. È lo sta ..."Il recupero di questa villa segna una fine di una colpevole inerzia di tante amministrazioni che si sono succedute non solo in questa città ma anche in Regione" ...