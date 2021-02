Onorati: per consorzi bonifica 5 mln da Regione Lazio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – “Grazie ai fondi del Por Fesr, Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo, la Regione Lazio ha investito 5 milioni di euro sull’efficientamento energetico dei consorzi di bonifica dell’intero territorio. Saranno previsti, infatti, 26 progetti che avranno l’intento di ridurre i costi energetici dei consorzi, puntando sulla sostenibilita’ ambientale e sulla tutela del territorio”. Cosi’ Enrica Onorati, assessore all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, alla conferenza stampa di questa mattina, in diretta facebook, organizzata per presentare i 26 progetti di efficientamento energetico che riguarderanno i consorzi di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – “Grazie ai fondi del Por Fesr, Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo, laha investito 5 milioni di euro sull’efficientamento energetico deididell’intero territorio. Saranno previsti, infatti, 26 progetti che avranno l’intento di ridurre i costi energetici dei, puntando sulla sostenibilita’ ambientale e sulla tutela del territorio”. Cosi’ Enrica, assessore all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali della, alla conferenza stampa di questa mattina, in diretta facebook, organizzata per presentare i 26 progetti di efficientamento energetico che riguarderanno idi ...

