Omloop Het Nieuwsblad 2021, tutti gli italiani in gara. Speranze su Ballerini, Moscon e Trentin (Di venerdì 26 febbraio 2021) Primo week-end dedicato alle Classiche del Nord. Quello che vedremo in Belgio questo fine settimana sarà solo un primo assaggio di ciò che attenderà i corridori tra circa un mese, ma nel frattempo potremo gustarci un antipasto di pietre alla Omloop Het Nieuwsblad 2021. L'Italia ci prova con qualche carta importante: andiamo a scoprire le Speranze del Bel Paese e quali azzurri saranno in gara. Primo test per Davide Ballerini, apparso fino ad ora devastante al Tour de la Provence in volata: il corridore della Deceuninck – Quick Step ha il passo per tenere sugli strappi brevi, anche se molto probabilmente sabato dovrà essere di supporto al campione del mondo Julian Alaphilippe. In casa UAE Emirates per un eventuale sprint il leader sarà Kristoff, ma sicuramente verrà data carta bianca al ...

