Oggi è un altro giorno, Enrico Mentana privatissimo: "Lamberto Sposini? Alti e bassi, un gran dispiacere" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un'intervista a cuore aperto quella che Enrico Mentana ha concesso a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno . Il celebre giornalista, direttore del Tg di La7, ha spiegato di avere iniziato presto la sua carriera, a soli 26 anni: 'Sono stato fortunato'. La prima delle ormai famosissime maratone tv l'ha condotta il giorno delle nozze del Principe ...

