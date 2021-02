Odissea nel Mediterraneo | 2 600 bovini a bordo di navi In mare da dicembre | il caso arriva all’Europarlamento

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Due ex-cargo partite dalla Spagna acon apiù di 2.600continuano a vagare sulperchè non hanno potuto attraccare nei porti di destinazione in ... sul sito.

il_verabulum : #governodeipeggiori del 'BANCHIERE TAUMATURGO' ed 'ODISSEA NEL VACCINO' Eurista. - nonstop9981 : Odissea nel Mediterraneo, 2 navi con 2.600 bovini a bordo in mare da dicembre: animali stremati - MorgiaFederico : RT @Link4Universe: Nel lontano 1965, la casa di produzione cinematografica MGM annuncia che Kubrick sta lavorando ad un film chiamato 'Viag… - CiroPucillo : RT @Link4Universe: Nel lontano 1965, la casa di produzione cinematografica MGM annuncia che Kubrick sta lavorando ad un film chiamato 'Viag… - MassimoChiaram7 : RT @Link4Universe: Nel lontano 1965, la casa di produzione cinematografica MGM annuncia che Kubrick sta lavorando ad un film chiamato 'Viag… -

Ultime Notizie dalla rete : Odissea nel

Il Messaggero

La Commissione UE intervenga sul caso di un cargo che trasporta da 2 mesi oltre 2000. Ci auguriamo che questo episodio sia il punto di partenza per controlli più severi e per una seria revisione ...Tra l'altro l'attore, già alcuni mesi fa, aveva vissuto l'della figlia che non riusciva a ... afferma Ghini, che è papà di quattro figli, i gemelli Camilla e Lorenzo , nati1994 dalla ...Due ex-navi cargo partite dalla Spagna a dicembre con a bordo più di 2.600 bovini continuano a vagare sul Mediterraneo perchè non hanno potuto attraccare nei porti di destinazione in Turchia e in Libi ...esordendo con la straordinaria impresa dell’Odissea. PLURILINGUE, nel tempo si misura sia con i tedeschi (su tutti l’amatissimo Rilke, ma anche Musil e Mann) sia con gli italiani a partire dai più ...