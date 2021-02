Nuovo Dpcm Draghi, ecco la bozza inviata alle Regioni (Di venerdì 26 febbraio 2021) C'è la bozza del Nuovo Dpcm Draghi , che sostituirà quello in scadenza il 5 marzo. Una cabina di regia con il premier e alcuni ministri delle forze di maggioranza - Roberto Speranza, Stefano ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) C'è ladel, che sostituirà quello in scadenza il 5 marzo. Una cabina di regia con il premier e alcuni ministri delle forze di maggioranza - Roberto Speranza, Stefano ...

marcocappato : Di nuovo un #DPCM emanato prima di informare il Parlamento. A chi non andava bene con #Conte non dovrebbe andare be… - a_padellaro : OH NO! IL NUOVO RINASCIMENTO È FERMO AI DPCM - Il mio manuale personalizzato di rieducazione “Cancella il Conte che… - Agenzia_Ansa : Covid, nuovo Dpcm. Restrizioni anche a #Pasqua, cosa si potrà fare e cosa noi. Chiusi palestre e cinema. Stop a vi… - RosyDiBartolo1 : RT @marcodifonzo: Nella bozza del nuovo dpcm c'è una continuità quasi completa col precedente. Tra le poche novità il ritorno alla chiusura… - crociangelini : RT @marcodifonzo: Nella bozza del nuovo dpcm c'è una continuità quasi completa col precedente. Tra le poche novità il ritorno alla chiusura… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Scuola senza requie. Prime chiusure ... che si appresta a varare il nuovo provvedimento per contrastare il Covid all'alba della terza ... si sono fermati insieme al premier Mario Draghi e ad alcuni ministri per un vertice sul prossimo dpcm ...

Umbria arancione, non ci saranno zone rosse "E' un'ordinanza che durerà sino al prossimo venerdì - ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei - in attesa del nuovo Dpcm. Continuando nei giusti comportamenti spero che ...

Nuovo dpcm, la bozza: in zona rossa chiusi barbieri e parrucchieri. Cinema e teatri riaprono il 27 marzo Il Messaggero Bozza nuovo Dpcm, le nuove regole sino al 6 aprile: tutte le novità Tutte le regole del nuovo Dpcm in vigore fino al 6 aprile per contenere la pandemia da Coronavirus presenti nella bozza ...

Covid: bozza Dpcm, 'scuole superiori restano aperte, almeno 50% in presenza' Roma, 26 feb. (Adnkronos) - La decisione non è definitiva, il governo aspetta infatti il parere del Cts sulle nuove varianti. Ma nella bozza del Dpcm che il governo ha inviato alle Regioni le scuole r ...

... che si appresta a varare ilprovvedimento per contrastare il Covid all'alba della terza ... si sono fermati insieme al premier Mario Draghi e ad alcuni ministri per un vertice sul prossimo..."E' un'ordinanza che durerà sino al prossimo venerdì - ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei - in attesa del. Continuando nei giusti comportamenti spero che ...Tutte le regole del nuovo Dpcm in vigore fino al 6 aprile per contenere la pandemia da Coronavirus presenti nella bozza ...Roma, 26 feb. (Adnkronos) - La decisione non è definitiva, il governo aspetta infatti il parere del Cts sulle nuove varianti. Ma nella bozza del Dpcm che il governo ha inviato alle Regioni le scuole r ...