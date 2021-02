Nuove restrizioni nel periodo di Pasqua: ecco cosa succederà (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’incalzare del virus e delle sua varianti, nonché l’aumento esponenziale dei contagi in alcune zone d’Italia, ha portato il governo attuale a prendere una drastica decisione: chiusure a Pasqua, come quelle che già abbiamo visto a Natale. Certo, il governo è diviso su tale decisione. Se da una parte Zingaretti sostiene sia l’unica soluzione plausibile allo stato attuale, dall’altra Salvini tuona: “È irrispettoso nei riguardi degli italiani”. Ma sarà il CTS ad avere l’ultima parola. Vediamo nel dettaglio quali sarebbero i provvedimenti previsti VIAGGI VIETATI, STOP SPOSTAMENTI TRA LE REGIONI, SECONDE CASEIl divieto di spostamento tra le Regioni è al momento valido fino al 27 marzo, anche se, col nuovo DPCM, è altamente probabile venga prorogato fino al 6 aprile. Resta, come sempre, la possibilità di fare rientro alle proprie abitazioni. Quanto alle seconde ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’incalzare del virus e delle sua varianti, nonché l’aumento esponenziale dei contagi in alcune zone d’Italia, ha portato il governo attuale a prendere una drastica decisione: chiusure a, come quelle che già abbiamo visto a Natale. Certo, il governo è diviso su tale decisione. Se da una parte Zingaretti sostiene sia l’unica soluzione plausibile allo stato attuale, dall’altra Salvini tuona: “È irrispettoso nei riguardi degli italiani”. Ma sarà il CTS ad avere l’ultima parola. Vediamo nel dettaglio quali sarebbero i provvedimenti previsti VIAGGI VIETATI, STOP SPOSTAMENTI TRA LE REGIONI, SECONDE CASEIl divieto di spostamento tra le Regioni è al momento valido fino al 27 marzo, anche se, col nuovo DPCM, è altamente probabile venga prorogato fino al 6 aprile. Resta, come sempre, la possibilità di fare rientro alle proprie abitazioni. Quanto alle seconde ...

Adnkronos : #Covid #Svezia, nuove misure e restrizioni: 'Situazione grave' - fattoquotidiano : Restrizioni: Draghi come Conte, ma le nuove misure ora accontentano tutti. Sul Fatto di domani le nuove norme anti-… - QuotidianPost : Nuove restrizioni nel periodo di Pasqua: ecco cosa succederà - VELOSPORT1960 : Nuove restrizioni a partire dal 27 febbraio per scuola, spostamenti, bar, ristoranti e sport - BarbySavino : RT @repubblica: ?? Tutti in giro prima delle nuove restrizioni: folla a Roma, Napoli, Bologna e in altre citta' -