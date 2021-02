Nuove armi russe per il Kirghizistan nel tentativo di stabilizzare la regione (Di venerdì 26 febbraio 2021) Durante la visita del presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, in Russia del 24 e 25 febbraio è stato raggiunto un accordo sulla fornitura di sistemi missilistici antiaerei S-300 e droni al Paese centroasiatico. La notizia è stata diffusa da Agenzia Nova che riporta le parole della portavoce del capo di Stato kirghiso Galina Baiterek. “Gli InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 26 febbraio 2021) Durante la visita del presidente del, Sadyr Japarov, in Russia del 24 e 25 febbraio è stato raggiunto un accordo sulla fornitura di sistemi missilistici antiaerei S-300 e droni al Paese centroasiatico. La notizia è stata diffusa da Agenzia Nova che riporta le parole della portavoce del capo di Stato kirghiso Galina Baiterek. “Gli InsideOver.

