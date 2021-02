«Non ho sentito nessun dolore: fatelo per gli altri», l’invito a vaccinarsi della Regina Elisabetta – Il video (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Bisogna pensare prima agli altri più che a sé stessi, lo dico anche a chi non è abituato a fare i vaccini». È l’appello della Regina Elisabetta II, fatto durante una conferenza in streaming con il National health service, il servizio sanitario pubblico del Regno Unito. Nel corso dell’evento, la sovrana ha raccontato la sua esperienza dopo aver ricevuto la prima dose dl vaccino contro il Covid-19. «Non ho sentito male per niente, anzi: una volta somministrato si ha come la sensazione di essere protetti». February 25, 2021 video: Ansa Leggi anche: Coronavirus. I presunti effetti fatali dei vaccini Pfizer e AstraZeneca nel Regno Unito Coronavirus, Regno Unito verso un lockdown morbido: riaprono tutte le scuole. Fauci: «Negli Usa mascherine necessarie fino al ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Bisogna pensare prima aglipiù che a sé stessi, lo dico anche a chi non è abituato a fare i vaccini». È l’appelloII, fatto durante una conferenza in streaming con il National health service, il servizio sanitario pubblico del Regno Unito. Nel corso dell’evento, la sovrana ha raccontato la sua esperienza dopo aver ricevuto la prima dose dl vaccino contro il Covid-19. «Non homale per niente, anzi: una volta somministrato si ha come la sensazione di essere protetti». February 25, 2021: Ansa Leggi anche: Coronavirus. I presunti effetti fatali dei vaccini Pfizer e AstraZeneca nel Regno Unito Coronavirus, Regno Unito verso un lockdown morbido: riaprono tutte le scuole. Fauci: «Negli Usa mascherine necessarie fino al ...

