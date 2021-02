“Non ho l’età consigliata”: anche la Merkel rifiuta di farsi il vaccino AstraZeneca (Di venerdì 26 febbraio 2021) Berlino, 26 feb – “Io ho 66 anni e non appartengo al gruppo per cui è consigliato”: così Angela Merkel rifiuta di farsi il vaccino AstraZeneca. Ma la cancelliera tedesca assicura che “è un vaccino affidabile, efficace e sicuro ed è stato approvato dall’Agenzia europea del farmaco e in Germania consigliato fino ai 65 anni di età”. La Merkel è stata invitata a “dare il buon esempio” ai cittadini tedeschi vaccinandosi con il siero anti-Covid davanti alle telecamere e convincere la popolazione. Tuttavia in un’intervista al quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung ha spiegato che non farà il siero anglosvedese AstraZeneca. Il vaccino in questione presenta molti effetti collaterali. In Germania sempre più persone rifiutano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Berlino, 26 feb – “Io ho 66 anni e non appartengo al gruppo per cui è consigliato”: così Angeladiil. Ma la cancelliera tedesca assicura che “è unaffidabile, efficace e sicuro ed è stato approvato dall’Agenzia europea del farmaco e in Germania consigliato fino ai 65 anni di età”. Laè stata invitata a “dare il buon esempio” ai cittadini tedeschi vaccinandosi con il siero anti-Covid davanti alle telecamere e convincere la popolazione. Tuttavia in un’intervista al quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung ha spiegato che non farà il siero anglosvedese. Ilin questione presenta molti effetti collaterali. In Germania sempre più personeno ...

repubblica : Il caso della maestra fuori quota: 'Ho l’età per insegnare ma non per essere vaccinata': A 66 anni non può ricevere… - MaxLap7 : “Reasonable best effort” non a caso l’ho precauzionalmente contrattualizzato con mia moglie in vista dell’età che a… - Mania48Mania53 : RT @claudio_2022: “Non ho l’età consigliata”: anche la Merkel rifiuta di farsi il vaccino AstraZeneca. - ClaudioMori7 : RT @Antonio80155302: L'età media dei contagiati è scesa a 44 anni. Non è più solo roba da vecchi. Nessuno è al sicuro. Cave canem..?? - RenzoCianchetti : RT @claudio_2022: “Non ho l’età consigliata”: anche la Merkel rifiuta di farsi il vaccino AstraZeneca. -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’età Napoli, Garante disabili, “Covid. Le FAQ per le persone con disabilità” l'eco di caserta