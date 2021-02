Nigeria | rapite oltre 300 studentesse | uomini armati attaccano una scuola

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 febbraio 2021)300indelladi Jangebe, nello Stato di Zamfara, a nord-ovest della: il sequestro sarebbe avvenuto durante un attacco da parte di, ma la polizia non l’ha ancora confermato. A denunciare è stata un’insegnante dell’istituto Governmen Girls Secondary: “Ci risulta che300 ragazze siano scomparse dopo aver contato lerimaste”, ha infatti dichiarato. Mentre il padre di due ragazze dellaha raccontato di aver ricevuto una telefonata: “Mi è stato comunicato che nellahanno fatto irruzione bande armate che hanno portato via delle allieve”, ha detto, e dunque si è recato a Jangebe. Un fatto non del ...