Nigeria, attacco armato a una scuola: rapite oltre 300 studentesse (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 febbraio un gruppo armato ha rapito a Zamfara, in Nigeria nordoccidentale, circa 300 studentesse. Lo riferiscono i media Nigeriani, spiegando che a essere stata presa di mira è la Government Secondary School di Jangebe. Uomini armati, alcuni dei quali in uniforme, avrebbero preso di mira la scuola verso l'una di notte e avrebbero prelevato le studentesse a bordo di veicoli. "Ci risulta che oltre 300 ragazze siano scomparse dopo aver contato le studentesse rimaste", ha detto l'insegnante della Government Girls Secondary School di Jangebe. Il padre di due studentesse della scuola ha raccontato di aver ricevuto una telefonata sull'incidente: "Sto andando a Jangebe. Ho ricevuto una ...

