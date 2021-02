Niente congedi parentali per chi ha figli in quarantena | norma scaduta a dicembre E c’è il nodo della dad nelle zone arancione scuro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il problema è deflagrato negli ultimi giorni, con l’aumento delle scuole chiuse causa Covid. I genitori con un lavoro dipendente che hannounder 14 a casa perstanno scoprendo di non avere più diritto a chiedere all’Inps il congedo indennizzato per poter rimanere a casa. Perché la, entrata in vigore lo scorso settembre, èe non è stata prorogata. Così ora non resta che prendere giorni di ferie. Il decreto dell’8 settembre consentiva ai genitori di ottenere il congedo nei casi in cui non potessero lavorare a distanza, possibilità fruibile da uno solo dei genitori conviventi con ilo oppure da entrambi – ma non negli stessi giorni – per i periodi discolastica disposta dall’Asl tra il 9 settembre e il 31 ...