Nicola Fratoianni | la mente della nuova vera sinistra?

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Indubbialaitaliana non ha vissuto un ultimo decennio costruttivo, anche se vissuto da protagonista. In questosi distingue in dialettica e confronto, e ad oggi si può considerare il miglior politicoitaliana. Il suo confronto è sempre equilibrato e se si espone contro qualcuno, lo fa rispettando ruoli e