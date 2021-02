Nico Kyni aspetta i live e racconta il suo EP

(Di venerdì 26 febbraio 2021)il suo EP pubblicato per Flus Music: “Ora voglio portare in giro per l’Italia la mia musica” Da poche settimane è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “” (Flus Music), il primo EP di. Un lavoro discografico che contiene sette tracce e tre featuring. Il progetto è denso di… L'articolo Corriere Nazionale.

wordsandmore1 : ? Disponibile Qui con me (Flus Music), nuovo singolo di Nico Kyni (FB: @RedBlueMusic – IG: @redblue_musicrelations… - wordsandmore1 : ? Disponibile Kyni (Flus Music), il primo EP del bolognese Nico Kyny (FB: @RedBlueMusic – IG: @redblue_musicrelatio… - RecensiamoMusic : Risponde Recensiamo: nuove proposte da Alex Afilani, Anaté, Dellarabbia e Nico Kyni - zazoomblog : Fuori in digitale l’EP d’esordio di Nico Kyni - #Fuori #digitale #d’esordio -

Ultime Notizie dalla rete : Nico Kyni

Corriere Nazionale

Dal 29 gennaio sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming "" (Flus Music), il primo EP di. '': questo è il titolo dell'EP di debutto di, un lavoro discografico che contiene sette tracce e tre featuring. Il progetto è denso di emozioni e frammenti di riflessioni ...BOLOGNA - Dal 5 febbraio sarà disponibile in rotazione radiofonica "QUI CON ME" (Flus Music), brano estratto dal nuovo EP digià disponibile su tutte le piattaforme di streaming . L'EP d'esordio di, dal titolo "", è un concentrato di emozioni e sonorità agli antipodi. " QUI CON ME ", brano ...Nico Kyni racconta il suo EP pubblicato per Flus Music: “Ora voglio portare in giro per l’Italia la mia musica” Da poche settimane è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “KYNI” (Flus Music ...“Kyny” è l’EP di debutto di Nico Kyni: sulle piattaforme digitali un lavoro discografico che contiene sette tracce e tre featuring Disponibile su tutte le piattaforme di streaming “KYNI” (Flus Music), ...