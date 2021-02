New Pokémon Snap: il gameplay trailer ci mostra quanto è bello un pokésafari fotografico (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Pokemon Presents odierno ci ha regalato, oltre agli annunci di Pokémon Legends Arceus e Pokémon Diamante Lucente / Perla Splendente, un gameplay trailer per il peculiare gioco "fotografico" New Pokémon Snap, remake del classico per Nintendo 64, in uscita il 30 aprile. New Pokémon Snap è un gioco tutto nuovo per Switch, ispirato al Pokémon Snap, uscito originariamente nel 1999, in cui il giocatore esplorerà deserti, giungle e tanti altri luoghi per fotografare i Pokémon e scoprire come si comportano nel proprio habitat naturale, creando il proprio Fotodex Pokémon personale! Il gioco è ambientato nella regione di Lental, dove assisteremo il professor Mirror ... Leggi su eurogamer (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Pokemon Presents odierno ci ha regalato, oltre agli annunci diLegends Arceus eDiamante Lucente / Perla Splendente, unper il peculiare gioco "" New, remake del classico per Nintendo 64, in uscita il 30 aprile. Newè un gioco tutto nuovo per Switch, ispirato al, uscito originariamente nel 1999, in cui il giocatore esplorerà deserti, giungle e tanti altri luoghi per fotografare ie scoprire come si comportano nel proprio habitat naturale, creando il proprio Fotodexpersonale! Il gioco è ambientato nella regione di Lental, dove assisteremo il professor Mirror ...

