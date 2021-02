Nel piano Eni “zero emissioni entro il 2050”. Greenpeace: “Investe poco in rinnovabili e non riduce il consumo di combustibili fossili” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il richiamo del Recovery Plan e i nuovi target dell’Unione europea producono i primi effetti. Nel piano strategico 2021-2024 presentato da Eni nei giorni scorsi, si alza l’asticella sull’obiettivo delle emissioni. Quei fondi saranno disponibili solo per aziende con un piano di decarbonizzazione ambizioso. E il Cane a sei zampe, che chiude il 2020 in pesante rosso, conta di partecipare alla partita, avendo abbandonato il target dello scorso anno che prevedeva una riduzione dell’80% entro metà secolo per puntare invece a raggiungere la completa neutralità carbonica. E con il nuovo piano prevede miglioramenti anche per gli azionisti. Ma per gli ambientalisti l’azienda che nel 2018 “ha emesso 537 milioni di tonnellate di CO2 (più dell’intera Italia)” non può aspettare tempi così lunghi per iniziare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il richiamo del Recovery Plan e i nuovi target dell’Unione europea producono i primi effetti. Nelstrategico 2021-2024 presentato da Eni nei giorni scorsi, si alza l’asticella sull’obiettivo delle. Quei fondi saranno disponibili solo per aziende con undi decarbonizzazione ambizioso. E il Cane a sei zampe, che chiude il 2020 in pesante rosso, conta di partecipare alla partita, avendo abbandonato il target dello scorso anno che prevedeva una riduzione dell’80%metà secolo per puntare invece a raggiungere la completa neutralità carbonica. E con il nuovoprevede miglioramenti anche per gli azionisti. Ma per gli ambientalisti l’azienda che nel 2018 “ha emesso 537 milioni di tonnellate di CO2 (più dell’intera Italia)” non può aspettare tempi così lunghi per iniziare a ...

