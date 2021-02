Nel Pd frignano: a noi pochi posti. Zingaretti li gela: guardate che le elezioni le abbiamo perse (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nicola Zingaretti vive ancora ore di sofferenza. Nel Pd il malumore cresce di giorno in giorno e se non sfiora i livelli dei mal di pancia grillini è solo perché la resa dei conti si farà in sede congressuale. Malumori per i pochi posti da sottosegretari C’è la delusione, ovvia, di chi ha visto sfumare la riconferma nel posto di sottosegretario. Sandra Zampa e Alessia Morani la rendono pubblica. Altri preferiscono tacere non sono meno furiosi. E poi, in generale, c’è la preoccupazione per un esito che vedrebbe i dem indeboliti nella squadra di governo. La questione della perdita del Viminale In particolare continua a far discutere la ‘perdita’ del Viminale. I dem non ci sono più e torna il leghista Nicola Molteni che poi “è uno bravo, che conosce già la struttura e questo dovrebbe preoccuparci ancora di più”, si fa notare. Lo dice oggi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nicolavive ancora ore di sofferenza. Nel Pd il malumore cresce di giorno in giorno e se non sfiora i livelli dei mal di pancia grillini è solo perché la resa dei conti si farà in sede congressuale. Malumori per ida sottosegretari C’è la delusione, ovvia, di chi ha visto sfumare la riconferma nel posto di sottosegretario. Sandra Zampa e Alessia Morani la rendono pubblica. Altri preferiscono tacere non sono meno furiosi. E poi, in generale, c’è la preoccupazione per un esito che vedrebbe i dem indeboliti nella squadra di governo. La questione della perdita del Viminale In particolare continua a far discutere la ‘perdita’ del Viminale. I dem non ci sono più e torna il leghista Nicola Molteni che poi “è uno bravo, che conosce già la struttura e questo dovrebbe preoccuparci ancora di più”, si fa notare. Lo dice oggi ...

