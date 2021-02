Negli aeroporti di Londra il tempo speso per salutarsi prima della partenza verra tassato

Leggi su tpi

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Dall’8 marzo chi vuole portare in auto all’aeroporto di Gatwick, a, i propri cari deve pagare almeno 6 euro per 10 minuti. Lo racconta il CorriereSera che spiega come nei due dei più grandieuropei (anche a Heathrow è coinvolto) e principali scali disi farà cassa sulche le persone utilizzano per congedarsi: quasi 6 euro per un saluto di 10 minuti, oltre 17 euro per venti minuti, addirittura 29 euro per poter scambiare qualche chiacchierata per massimo mezz’ora. Per congedarsi con un parente o baciare la dolce metàche s’imbarchi su un aereo toccherà pagare. Quasi 6 euro per un saluto di 10 minuti, oltre 17 euro per venti minuti, addirittura 29 euro per poter scambiare qualche chiacchierata per massimo mezz’ora — non un secondo di più — ...