(Di venerdì 26 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra giovedì 25 e venerdì 26 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di sei partite della regular season NBA. La nottata è stata aperta dalla netta vittoria casalinga dicontro: opaco Luka Doncic con 19 punti, mentre i leader della Eastern Conference si godono un Joel Embiid da 23 punti e 9 rimbalzi. Sixers rincorsi daiNets, che non sembrano più capaci di fermarsi: Kyrie Irving li trascina controcon 27 punti verso il 129-92 finale. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE Checkmate. #NewYorkForever pic.twitter.com/EdG5CxBW39 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 26,Esultano i New York Knicks che stendono con un larghissimo 140-121 i Sacramento Kings e continuano a sognare un ...

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2020

OA Sport

... entrambi volati in) ma che in un playoff di Eurolega sarebbe temibilissimo vista la sua ... alle ore 20:45 di giovedì 25 febbraio torna l'appuntamento con l' Eurolega- 2021 , arrivata alla ......il 26 gennaioa Los Angeles. Perso il fuoriclasse che per un ventennio aveva infiammato i palasport con le sue prodezze, era partito il tam - tam: mettiamo la sua figura sul logo della. Ora ...Sono sei i match che si sono tenuti questa notte in NBA. Ad aprire le danze è stato il netto successo, per 97-111, dei Philadelphia 76ers sui Dallas Mavericks. La chiave del trionfo di Phila è stata u ...NBA 2020/2021: Philadelphia supera Dallas, Brooklyn risponde demolendo Orlando. I Knicks sognano i playoff, frenata per i Clippers ...