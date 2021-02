(Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge “Ministeri”, che riorganizza competenze e strutture di alcuni dicasteri.così con questo provvedimento il(Mite), che sostituisce ildell’Ambiente etutela del territorio e del mare. Ampio l’ambito di azione del nuovo dicastero, che assorbe, oltre a tutte le competenze dell’exdell’Ambiente, anche alcune delle competenze chiave nel processo, inerenti principalmente il settore dell’energia. In quest’ottica è previsto il passaggio nella nuova struttura di alcune Direzioni deldello Sviluppo economico.“Oggi ...

fattoquotidiano : Nasce ministero della Transizione ecologica. Patuanelli: 'Scelta di campo'. Grillo rilancia il post - IlModeratoreWeb : Nasce il ministero della Transizione Ecologica - - IlModeratoreWeb : Nasce il ministero della Transizione Ecologica - - nestquotidiano : Nasce il ministero della Transizione Ecologica - francotaratufo2 : RT @jokervilma: Via libera del cdm al decreto: nasce ministero della Transizione ecologica. Patuanelli: 'Scelta di campo del governo'. E Gr… -

Così nasce ufficialmente il ministero della Transizione ecologica (Mite), che sostituisce il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Avrà un ampio ambito di azione e ... Oggi il consiglio dei ministri, nel riorganizzare alcuni dicasteri, (per esempio, il ministero di Transizione Ecologica), ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il ...