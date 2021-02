NASA | sonda solare scatta un’immagine sorprendente del lato oscuro di Venere

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La Parker Solar Probe, lapiù vicina al Sole della, è passata molto vicino ala scorsa estate a causa di un effetto fionda gravitazionale e hato una nuova immaginedel misteriosodel pianeta, rivelando una immaginemente chiara della superficie venusiana. La, lanciata nel 2018, è nel bel mezzo del suo viaggio di sette anni per studiare il Sole da una distanza di 6 milioni di chilometri, la distanza più ravvicinata di sempre per un oggetto creato dall’uomo. Per fare questo, Parker Solar Probe deve utilizzare la gravità diper aiutare a “stringere” la sua orbita intorno al Sole attraverso una serie di sette flyby, avvicinandosi alla stella ad ...

