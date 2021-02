Napoli piange Sergio, trovato morto nel suo letto a 24 anni (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – All’interno del comune di Boscotrecase ha perso la vita un giovane di soli 24 anni, Sergio Ciano. Il ragazzo è stato trovato morto a letto dai vigili del fuoco che sono stati allertati dai carabinieri dopo l’assenza sul lavoro. Sergio Ciano lavorava infatti presso un Istituto Tecnico Scolastico dove prestava servizio come collaboratore tecnico. Il fatto è accaduto a Mestre dove Sergio si era da poco trasferito a seguito del diploma alberghiero. Non si conoscono ancora le cause della sua morte. Secondo le prime indagini potrebbe essersi trattato di un malore. La polizia continuerà ad indagare. A darne notizia è stato l’amministratore del gruppo Facebook “Sei di Boscotrecase se….” tramite un post pubblicato proprio nel ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– All’interno del comune di Boscotrecase ha perso la vita un giovane di soli 24Ciano. Il ragazzo è statodai vigili del fuoco che sono stati allertati dai carabinieri dopo l’assenza sul lavoro.Ciano lavorava infatti presso un Istituto Tecnico Scolastico dove prestava servizio come collaboratore tecnico. Il fatto è accaduto a Mestre dovesi era da poco trasferito a seguito del diploma alberghiero. Non si conoscono ancora le cause della sua morte. Secondo le prime indagini potrebbe essersi trattato di un malore. La polizia continuerà ad indagare. A darne notizia è stato l’amministratore del gruppo Facebook “Sei di Boscotrecase se….” tramite un post pubblicato proprio nel ...

