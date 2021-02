Napoli | il vaccino AstraZeneca svuota le scuole | docenti a casa con febbre e dolori

annatrieste : I tifosi del Napoli dovrebbero stare di diritto nella lista degli aventi diritto al vaccino perché Maksimovic è chi… - fanpage : Nonna Livia ha percorso 15 chilometri a piedi, partendo da casa sua 4 ore prima per arrivare puntuale al suo appunt… - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli «Tanti effetti collaterali». Prof a casa dopo il vaccino e tante scuole tornano... - mformisano0 : @sbonaccini egregio presidente noi docenti a Riccione io residente con assistenza sanitaria a Napoli dove posso pre… - DavPoggi : Ho persone a me molto vicine che dopo prima dose di vaccino a napoli mostra d’oltremare stanno malissimo (parlo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vaccino

La simpatica e irriverente showgirl di burlesque, web influencer e super tifosa vip del... siete pronti ad insultare una superstite di Auschwitz di più di 90 anni per un, siete pronti a ...... alla Carlo Poerio, scuola secondaria di primo grado (le vecchie medie) nel centro di. "... Tra chi è stato convocato per ile chi resta a casa per smaltire il malessere successivo alla ...In questa edizione: Draghi alla UE: accelerare con i vaccini, Sei regioni verso l'arancione, L'addio ad Attanasio e Iacovacci, Siria, attacco aereo degli Stati Uniti, Incendio in appartamento a Napoli ...In una settimana ben 17 professori e 8 membri del personale Ata sviluppano effetti collaterali a seguito della vaccinazione anti Covid. Un numero ...