Napoli, i ristoratori bloccano il lungomare per protestare contro le misure anti-Covid: traffico in tilt – Video (Di venerdì 26 febbraio 2021) traffico in tilt sul lungomare di Napoli a causa di una manifestazione del comparto ristoranti e bar. I proprietari degli esercizi hanno attuato un blocco stradale in via Nazario Sauro, appena rimosso, per protestare contro la nuova chiusura delle attività scattata domenica scorsa, con il passaggio della Campania in fascia arancione. I manifestanti hanno urlato in strada la loro rabbia, chiedendo di poter riaprire i tavoli dei bar e dei ristoranti e denunciando un mancato ascolto alle loro istanze da parte della Regione e della Prefettura. Per bloccare la strada hanno utilizzato anche cassonetti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

