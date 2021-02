Napoli-Benevento | sarà Abisso a condurre il match

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Designato il direttore di gara per ildi domenical’arbitrodi Palermo a dirigere il, quinta giornata di ritorno di Serie A. Assistenti: Galetto-Pagliardini. IV Uomo: Sacchi. VAR: Valeri-Giallatini. Tre i precedenti in Serie A delcon l’arbitro siciliano:-Cagliari 3-0, 1 ottobre 2017-Verona 2-0, 6 gennaio 2018 Genoa-1-2, 10 novembre 2018 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Gattuso contro Inzaghi per ritrovare la serenità, la tattica di Atalanta -andrà in scena alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona, con gli azzurri che vogliono uscire dal periodo difficile. I giallorossi sono reduci da un pareggio contro la Roma ...Coldovremo conquistare per forza i tre punti. Guardiamo avanti. Insieme all'allenatore, tutti insieme dobbiamo rialzarci'. Leggi i commenti: tutte le notizie Calcio: tutte le ...Napoli - Benevento, domenica 28 febbraio alle ore 18:00 Napoli - Benevento si disputerà domenica 28 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro dell'incontro sarà il ...La sua partita. Sì, perchè Roberto Insigne è nato proprio lì, solo che allora quello stadio non si chiamava ancora “Diego Armando Maradona” ...