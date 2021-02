Napoli-Bari, Mastella ha incontrato Errico: concordato anche un percorso politico comune (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato questa mattina a Palazzo Mosti il delegato del presidente De Luca per la Napoli-Bari, Fernando Errico. Nel corso dell’incontro, improntato alla massima cordialità, si è discusso delle ultime novità riguardanti il raddoppio della tratta ferroviaria Napoli-Bari, a partire dal cospicuo finanziamento stanziato dalla BEI, e sono stati stabiliti una serie di obiettivi da perseguire coinvolgendo anche gli altri attori istituzionali attraverso un percorso sinergico che punti a ottimizzare le ricadute sul territorio dell’importante intervento infrastrutturale. Nel corso dell’incontro il sindaco Mastella e il delegato regionale ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco Clementehaquesta mattina a Palazzo Mosti il delegato del presidente De Luca per la, Fernando. Nel corso dell’incontro, improntato alla massima cordialità, si è discusso delle ultime novità riguardanti il raddoppio della tratta ferroviaria, a partire dal cospicuo finanziamento stanziato dalla BEI, e sono stati stabiliti una serie di obiettivi da perseguire coinvolgendogli altri attori istituzionali attraverso unsinergico che punti a ottimizzare le ricadute sul territorio dell’importante intervento infrastrutturale. Nel corso dell’incontro il sindacoe il delegato regionale ...

