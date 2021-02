Napoli, autista di autobus aggredito con calci e pugni alla Riviera di Chiaia. Passeggeri terrorizzati (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’ennesima aggressione ai danni di un autista del bus. Questa volta è accaduto nel quartiere Chiaia a Napoli e la vittima è un conducente dell’Anm. In servizio sulla linea 140, ha incrociato nella corsia di via Giordano Bruno, a Riviera di Chiaia un uomo su un motorino che procedeva in contromano. Il motociclista malgrado l’infrazione pretendeva di avere la precedenza. Non riuscendoci, infuriato ha rincorso il mezzo, raggiungendolo alla fermata successiva. autista del bus aggredito a Napoli A quel punto ha fermato il motorino su cui viaggiava davanti al bus, per impedirne la ripartenza. Nel tentativo di salire a bordo e aggredire il conducente si è scagliato violentemente, con calci e pugni, sulla ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’ennesima aggressione ai danni di undel bus. Questa volta è accaduto nel quartieree la vittima è un conducente dell’Anm. In servizio sulla linea 140, ha incrociato nella corsia di via Giordano Bruno, adiun uomo su un motorino che procedeva in contromano. Il motociclista malgrado l’infrazione pretendeva di avere la precedenza. Non riuscendoci, infuriato ha rincorso il mezzo, raggiungendolofermata successiva.del busA quel punto ha fermato il motorino su cui viaggiava davanti al bus, per impedirne la ripartenza. Nel tentativo di salire a bordo e aggredire il conducente si è scagliato violentemente, con, sulla ...

SecolodItalia1 : Napoli, autista di autobus aggredito con calci e pugni alla Riviera di Chiaia. Passeggeri terrorizzati… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Bandiere a mezz'asta per onorare la memoria dell'ambasciatore Attanasio, del carabiniere e dell'auti… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Bandiere a mezz'asta per onorare la memoria dell'ambasciatore Attanasio, del carabiniere e dell'auti… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Bandiere a mezz'asta per onorare la memoria dell'ambasciatore Attanasio, del carabiniere e dell'auti… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Bandiere a mezz'asta per onorare la memoria dell'ambasciatore Attanasio, del carabiniere e dell'auti… -