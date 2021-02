Antonio_Tajani : #Myanmar Ieri 2 morti durante le manifestazioni per il rilascio di #AungSanSuuKyi e degli altri membri democratici… - TV7Benevento : **Myanmar: militari annullano risultati elezioni 2020 vinte da San Suu Kyi**... - acistampa : I messaggi di Quaresima dei vescovi del Myanmar fanno sentire la voce della Chiesa in una situazione difficile, dop… - NyoMeThet2 : RT @Asiablog_it: ?#MYANMAR ???? Giovedì i sostenitori dei militari golpisti (alcuni armati di coltelli, mazze e fionde, altri lanciando piet… - AsiaSudEst : RT @Asiablog_it: ?#MYANMAR ???? Giovedì i sostenitori dei militari golpisti (alcuni armati di coltelli, mazze e fionde, altri lanciando piet… -

Ultime Notizie dalla rete : **Myanmar militari

Anche il Canada sta imponendo sanzioni contro 9 funzionaridi. L'Unione Europea ha anche chiesto il rilascio immediato e incondizionato di Aung San Suu Kyi e del presidente ...Secondo alcune voci Link esterno , il grande vicino sta aiutando ia costruire un firewall digitale in. Da parte sua, il gigante tecnologico Facebook ha già reagito, bloccando gli ...Torna alla ribalta il tema dei dazi per il riso “japonica” che arriva dalla Birmania (Myanmar), dazi da cui il paese asiatico è esentato per l’importazione in UE. Ente Risi chiede che come misura di ...Quello birmano è uno Stato giovane, altamente abitato e per l’88% buddhista. La storia di questa nazione è tornata – negli ultimi giorni – alla ribalta sulla gran parte dei media e canali di informazi ...