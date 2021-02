Myanmar | continuano le proteste | Facebook chiude la pagina dell’esercito

(Di venerdì 26 febbraio 2021)“banna” tutti i profili legati alla giunta militare che ha rovesciato il governo civile in. «Gli eventi successivi al 1 febbraio, compreso l’uso di forza letale, hanno fatto sorgere la necessità di questo blocco. Riteniamo che i rischi del consentire a Tatmadaw, l’esercito birmano, l’utilizzo die Instagram siano troppo grandi».intanto lein Birmania contro il golpe (Photo by Sai Aung Main / AFP) (Photo by SAI AUNG MAIN/AFP via Getty Images) Leggi anche › Harry e Meghan, via dai social media: «C’è troppo odio, bastae Twitter» › L’Unione Europea vuole regolamentare ...

Fino a pochi giorni fa il sole della speranza e della democrazia sembrava splendere alto in quel Paese che una volta si chiamava Birmania; in pochi istanti, però, molti giovani, cittadini e cittadine hanno visto crollare le loro speranze. Myanmar: oscurati account social collegati alla giunta militare e intanto continua la mobilitazione dei cittadini contro il golpe del 1° febbraio scorso.