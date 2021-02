Murale Ugo Russo, il Tar sospende l’ordinanza di cancellazione (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Tar Campania ha sospeso l’ordinanza del Comune di Napoli per la cancellazione del Murale dedicato a Ugo Russo, rimasto ucciso lo scorso anno durante un tentativo di rapina ai danni di un carabiniere in borghese. I giudici hanno pertanto accolto il ricorso in attesa dell’udienza che si terrà il 7 aprile. La decisione del Tar è stata notificata agli uffici comunali. ”E’ una decisione attesa e anche normale – sottolinea una nota del Comitato ‘Verità e giustizia per Ugo Russo’ – visto che si tratta della cancellazione irrimediabile di un’opera, una decisione che in ogni caso dimostra che i motivi del ricorso sono fondati, cosa di cui siamo assolutamente convinti’‘. La realizzazione del Murale dedicato al baby rapinatore ha aperto un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Tar Campania ha sospesodel Comune di Napoli per ladeldedicato a Ugo, rimasto ucciso lo scorso anno durante un tentativo di rapina ai danni di un carabiniere in borghese. I giudici hanno pertanto accolto il ricorso in attesa dell’udienza che si terrà il 7 aprile. La decisione del Tar è stata notificata agli uffici comunali. ”E’ una decisione attesa e anche normale – sottolinea una nota del Comitato ‘Verità e giustizia per Ugo’ – visto che si tratta dellairrimediabile di un’opera, una decisione che in ogni caso dimostra che i motivi del ricorso sono fondati, cosa di cui siamo assolutamente convinti’‘. La realizzazione deldedicato al baby rapinatore ha aperto un ...

rep_napoli : Napoli, de Magistris: 'Murale a Ugo Russo? Leggo uscite infelici' [aggiornamento delle 11:07] - Gina51325810 : RT @NotizieFrance: Il murale del baby-rapinatore Ugo Russo non viene rimosso ed intanto si organizza una manifestazione per difende l’opera… - figliamonti : RT @NotizieFrance: Il murale del baby-rapinatore Ugo Russo non viene rimosso ed intanto si organizza una manifestazione per difende l’opera… -

Ultime Notizie dalla rete : Murale Ugo Napoli, de Magistris: "Draghi? Sembra sia arrivato il Messiai" E il sindaco interviene anche sulla vicenda del murales dedicato a Ugo Russo, 15enne ucciso da un carabiniere mentre tentava una rapina, 'come Comune stiamo facendo un lavoro penso molto utile, che ...

La politica degli assembramenti ...sul lungomare - e che è essa stessa un assembramento sconveniente di appelli e denunce inutili - a me pare quella che agita e divide i napoletani tra fautori e detrattori del murale di Ugo Russo, il ...

Murale Ugo Russo, oltre mille napoletani firmano per non cancellarlo: c’è lo scrittore De Giovanni Fanpage.it Murale Ugo Russo, il Tar sospende l’ordinanza di cancellazione Napoli – Il Tar Campania ha sospeso l’ordinanza del Comune di Napoli per la cancellazione del murale dedicato a Ugo Russo, rimasto ucciso lo scorso anno durante un tentativo di rapina ai danni di un ...

Murales Ugo Russo, la municipalità: "Era un ragazzo cui chiedere scusa" Francesco Chirico, presidente del parlamentino e i consiglieri Bianca Verde, Angela Parlato e Marcello Cadavèro, si schierano a tutela del minore e ...

E il sindaco interviene anche sulla vicenda del murales dedicato aRusso, 15enne ucciso da un carabiniere mentre tentava una rapina, 'come Comune stiamo facendo un lavoro penso molto utile, che ......sul lungomare - e che è essa stessa un assembramento sconveniente di appelli e denunce inutili - a me pare quella che agita e divide i napoletani tra fautori e detrattori deldiRusso, il ...Napoli – Il Tar Campania ha sospeso l’ordinanza del Comune di Napoli per la cancellazione del murale dedicato a Ugo Russo, rimasto ucciso lo scorso anno durante un tentativo di rapina ai danni di un ...Francesco Chirico, presidente del parlamentino e i consiglieri Bianca Verde, Angela Parlato e Marcello Cadavèro, si schierano a tutela del minore e ...