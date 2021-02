Muore per Covid-19 Bruno Pizzica, storico segretario del sindacato dei pensionati. I colleghi: “Lascia un vuoto grandissimo” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Aveva contratto il Covid-19 a fine dicembre ed era stato ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Ma ieri, 25 febbraio, Bruno Pizzica, lo storico segretario dello Spi-Cgil dell’Emilia-Romagna, è morto nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime settimane. “Uno dei dirigenti più autorevoli e popolari della Cgil dell’Emilia-Romagna”, lo ricorda la segreteria dello Spi-Cgil Emilia-Romagna. “Come segretario prima dello Spi bolognese e poi di quello regionale, ha operato per la tutela delle persone anziane e fragili confrontandosi con presidenti di Regione, sindaci, amministratori locali, mondo dell’associazionismo, interloquendo spesso con personalità della politica e della cultura bolognesi e nazionali”. “Lascia nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Aveva contratto il-19 a fine dicembre ed era stato ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Ma ieri, 25 febbraio,, lodello Spi-Cgil dell’Emilia-Romagna, è morto nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime settimane. “Uno dei dirigenti più autorevoli e popolari della Cgil dell’Emilia-Romagna”, lo ricorda la segreteria dello Spi-Cgil Emilia-Romagna. “Comeprima dello Spi bolognese e poi di quello regionale, ha operato per la tutela delle persone anziane e fragili confrontandosi con presidenti di Regione, sindaci, amministratori locali, mondo dell’associazionismo, interloquendo spesso con personalità della politica e della cultura bolognesi e nazionali”. “nel ...

