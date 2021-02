Mr. Potato non sarà più 'Mister' ma solo 'Potato' per promuovere l'uguaglianza di genere (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non più “Mister Potato”, ma semplicemente “Potato”: il personaggio di Toy Story cambia brand per promuovere l’inclusione e l’uguaglianza di genere, permettendo ai bambini “di immaginare e creare la loro personale famiglia Potato”. A renderlo noto sul suo sito è Hasbro, la società produttrice del giocattolo. Successivamente, via Twitter, l’azienda ha provveduto a specificare che i personaggi di ‘Mr. e Mrs. Potato’ resteranno comunque in vendita: a cambiare sarà solo il nome del brand. Hold that Tot – your main spud, MR. Potato HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non più “”, ma semplicemente “”: il personaggio di Toy Story cambia brand perl’inclusione e l’di, permettendo ai bambini “di immaginare e creare la loro personale famiglia”. A renderlo noto sul suo sito è Hasbro, la società produttrice del giocattolo. Successivamente, via Twitter, l’azienda ha provveduto a specificare che i personaggi di ‘Mr. e Mrs.’ resteranno comunque in vendita: a cambiareil nome del brand. Hold that Tot – your main spud, MR.HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the ...

