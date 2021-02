Moto, il Telepass Family diventa gratuito (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Telepass Family per le Moto diventa gratuito, una buona notizia per tutti i Motociclisti che utilizzano spesso il proprio mezzo in autostrada. Per usufruire della gratuità bisogna avere attivato lo Sconto Moto in un Punto Blu o in un Telepass store ed è necessario essere già titolari dei servizi di pagamento Telepass Pay Plus o dell’offerta Telepass Pay X. Se invece non si è titolari, si può aderire fino alla fine di aprile 2021 e la gratuità del canone resterà tale finché si continueranno a verificare tutte le condizioni predette. Per attivare le offerte Telepass Pay e avere accesso al circuito di pagamento dei servizi integrati di mobilità, basta scaricare la relativa app disponibile per i ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilper le, una buona notizia per tutti iciclisti che utilizzano spesso il proprio mezzo in autostrada. Per usufruire della gratuità bisogna avere attivato lo Scontoin un Punto Blu o in unstore ed è necessario essere già titolari dei servizi di pagamentoPay Plus o dell’offertaPay X. Se invece non si è titolari, si può aderire fino alla fine di aprile 2021 e la gratuità del canone resterà tale finché si continueranno a verificare tutte le condizioni predette. Per attivare le offertePay e avere accesso al circuito di pagamento dei servizi integrati di mobilità, basta scaricare la relativa app disponibile per i ...

