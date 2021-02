Moto contro camion nel Casertano, muore centauro 45enne (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 45 anni è morto a San Nicola la Strada (Caserta) in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto la Moto su cui viaggiava. Dai primi accertamenti svolti dalla polizia municipale sembra che il centauro sia stato sbalzato dalla Moto dopo essersi scontrato con un camion. Il fatto è avvenuto in viale Carlo III. L’uomo, residente ad Orta di Atella, è stato soccorso ma è morto quasi sul colpo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 45 anni è morto a San Nicola la Strada (Caserta) in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto lasu cui viaggiava. Dai primi accertamenti svolti dalla polizia municipale sembra che ilsia stato sbalzato dalladopo essersi scontrato con un. Il fatto è avvenuto in viale Carlo III. L’uomo, residente ad Orta di Atella, è stato soccorso ma è morto quasi sul colpo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

