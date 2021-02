Mosca – Atterraggio d’emergenza per un Boeing 777 (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Federal Aviation Administration, l’agenzia federale che sovrintende all’aviazione civile, ha inflitto al gigante di Seattle una multa di 6,6 milioni di dollari carenze di sicurezza Un Boeing 777 della Rossiya Air ha effettuato un Atterraggio d’emergenza a Mosca a causa di “problemi al motore“. Lo riferisce la compagnia aerea, precisando che il velivolo era un aereo cargo Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Federal Aviation Administration, l’agenzia federale che sovrintende all’aviazione civile, ha inflitto al gigante di Seattle una multa di 6,6 milioni di dollari carenze di sicurezza Un777 della Rossiya Air ha effettuato una causa di “problemi al motore“. Lo riferisce la compagnia aerea, precisando che il velivolo era un aereo cargo

SkyTG24 : Russia, un Boeing 777 effettua un atterraggio d'emergenza a Mosca - la_gata_lova : Alora, l'e un vezi. Atterraggio d'emergenza a Mosca per un Boeing 777 - LaPresse_news : Nuovo atterraggio d’emergenza per un #Boeing 777: problemi al motore - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Atterraggio d'emergenza a Mosca per un Boeing 777 #ANSA - imarkez : RT @blogsicilia: Problemi al motore, atterraggio d'emergenza a Mosca per un Boeing 777 - -