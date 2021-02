Morte parroco di Sant’Eustachio | il cordoglio del vescovo e del sindaco di Salerno

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il quartiere dipiange ladell’anzianoDon Alfonso Santamaria, deceduto a causa del Covid-19 all’Ospedale Ruggi di. Per cinquant’anni, tra gli altri incarichi svolti è stato Segretario e poi Presidente dell’ANSPI, Segretario provinciale e Delegato diocesano della FACI e referente diocesano della Fondazione S. Giuseppe Moscati. Ad esprime parole disono stati in tanti. Ildiha ricordato che per la Curia diè la terza vittima del coronavirus. “Un altro sacerdote della nostra Arcidiocesi, dopo don Alessandro e don Biagio, ci ha prematuramente lasciato a causa di questo ...

La Civica Amministrazione esprime profondo cordoglio per la morte di don Alfonso Santamaria storico parroco di S. Eustachio. Mons. Santamaria è stato un sacerdote generoso ed amatissimo dalla sua comunità. Salerno – Il quartiere di Sant'Eustachio piange la morte dell'anziano parroco Don Alfonso Santamaria, deceduto a causa del Covid-19 all'Ospedale Ruggi di Salerno. Per cinquant'anni Parroco a Sant'Eust ...