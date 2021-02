Mortal Kombat, il trailer del film è già da record: più di 166 milioni di visualizzazioni in una settimana (Di venerdì 26 febbraio 2021) Recentemente è stato pubblicato il primo trailer ufficiale del film di Mortal Kombat e a quanto pare è stato un vero successo. Il trailer classificato come "R", è stato visto da più di 166 milioni di volte nella sua prima settimana, rendendolo così il promo "R-rated" più visto di tutti i tempi. Nel giro di quattro giorni il trailer di Mortal Kombat aveva superato i trailer R-rated di Logan e Deadpool 2, i precedenti detentori del record. Inoltre, il trailer è stato di tendenza sia su YouTube che su Twitter. Mortal Kombat uscirà nelle sale e su HBO Max il 16 aprile, dove rimarrà per un mese prima di passare alle normali piattaforme On ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Recentemente è stato pubblicato il primoufficiale deldie a quanto pare è stato un vero successo. Ilclassificato come "R", è stato visto da più di 166di volte nella sua prima, rendendolo così il promo "R-rated" più visto di tutti i tempi. Nel giro di quattro giorni ildiaveva superato iR-rated di Logan e Deadpool 2, i precedenti detentori del. Inoltre, ilè stato di tendenza sia su YouTube che su Twitter.uscirà nelle sale e su HBO Max il 16 aprile, dove rimarrà per un mese prima di passare alle normali piattaforme On ...

