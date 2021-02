Monza | Galliani positivo al Covid

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 26 febbraio 2021) A.C.comunica che Adrianoè risultatoal-19, a seguito dell'ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto. L'Amministratore Delegato biancorosso, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, è entrato in regime di quarantena a domicilio. ITA Sport Press.