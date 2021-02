Monza, Adriano Galliani positivo al Covid-19: il comunicato del club di Silvio Berlusconi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nuovo caso di positività in casa Monza.Calciomercato Monza, beffato il Napoli di ADL: Luka Stankovski sempre più vicino al club di BerlusconiIl Covid-19 continua a lasciare pesanti strascichi. Sta volta è toccato all'amministratore delegato del club di Silvio Berlusconi, Adriano Galliani, che è risultato positivo al Covid e pertanto si trova adesso in quarantena domiciliare. Di seguito, il comunicato del Monza."A.C. Monza comunica che Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19, a seguito dell’ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto. L’Amministratore ... Leggi su mediagol (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nuovo caso di positività in casa.Calciomercato, beffato il Napoli di ADL: Luka Stankovski sempre più vicino aldiIl-19 continua a lasciare pesanti strascichi. Sta volta è toccato all'amministratore delegato deldi, che è risultatoale pertanto si trova adesso in quarantena domiciliare. Di seguito, ildel."A.C.comunica cheè risultatoal-19, a seguito dell’ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto. L’Amministratore ...

Mediagol : #Monza, Adriano Galliani positivo al Covid-19: il comunicato del club di Silvio Berlusconi - infoitsport : Monza, anche Adriano Galliani positivo al Covid-19 - Sportmediaset - infoitsport : Adriano Galliani positivo al Covid, l’ad del Monza in isolamento - infoitsport : Adriano Galliani positivo al coronavirus: l'ad del Monza in quarantena - infoitsport : Covid, Adriano Galliani positivo: l'ad del Monza in quarantena a casa -