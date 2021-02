Montagna green: la sostenibilità nelle località alpine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dai rifugi plastic free al riciclo della neve, fino ai gatti con motore ad idrogeno. La guerra al cambiamento climatico passa anche dalle grandi vette, che subiscono gli effetti peggiori del global warming. La terza domenica di gennaio si è celebrata La Giornata Internazionale della Neve, sembra uno scherzo se si pensa che le montagne hanno quest’anno avuto in sorte un destino ben nefasto a causa della pandemia, con impianti chiusi e limiti agli spostamenti. Tuttavia, nonostante l’abbondante coltre stagionale, le nevicate sono un fenomeno sempre meno ricorrente a causa del climate change che porta inverni sempre più brevi e più miti. La conservazione della neve È uno dei primi effetti che porta con sé il cambiamento climatico, che – come affermano gli scienziati – si sente maggiormente sulle vette: ogni aumento di grado in pianura, sulle Alpi è doppio. È un allarme che mette a rischio ... Leggi su newsagent (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dai rifugi plastic free al riciclo della neve, fino ai gatti con motore ad idrogeno. La guerra al cambiamento climatico passa anche dalle grandi vette, che subiscono gli effetti peggiori del global warming. La terza domenica di gennaio si è celebrata La Giornata Internazionale della Neve, sembra uno scherzo se si pensa che le montagne hanno quest’anno avuto in sorte un destino ben nefasto a causa della pandemia, con impianti chiusi e limiti agli spostamenti. Tuttavia, nonostante l’abbondante coltre stagionale, le nevicate sono un fenomeno sempre meno ricorrente a causa del climate change che porta inverni sempre più brevi e più miti. La conservazione della neve È uno dei primi effetti che porta con sé il cambiamento climatico, che – come affermano gli scienziati – si sente maggiormente sulle vette: ogni aumento di grado in pianura, sulle Alpi è doppio. È un allarme che mette a rischio ...

Ultime Notizie dalla rete : Montagna green Arriva la raccolta differenziata in Lessinia ... il progetto biblioteche di Agenda 2030 per essere fornite di materiale didattico sul tema, la rottura dell'isolamento per le classi di montagna e delle piccole isole attraverso il progetto Green ...

Parchi, Presidente Taburno: pronti a candidatura Unesco per trainare Sannio. ...saranno sicuramente visitati da molte persone perche' ci aspettiamo un ritorno alla montagna e ... dei borghi storici, e il Taburno si sta candidando al turismo lento, green. E questo significa anche ...

Samarate: Green Day il compleanno di Erica La Prealpina “Tree Time”. Online il nuovo spazio virtuale dedicato alla mostra del MUSE e Museo Montagna il MUSE annuncia l'avvio del nuovo spazio virtuale dedicato alla mostra "Tree Time - Arte e scienza per una nuova alleanza con la natura" ...

