Monster Hunter Rise: prevista uscita per PC! (Di venerdì 26 febbraio 2021) Monster Hunter Rise arriverà anche per PC ed è stato confermato anche il periodo d'uscita, scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata Il nuovo titolo dell'amatissima serie nipponica, Monster Hunter Rise, uscirà per Nintendo Switch il prossimo 24 Marzo ma, stando alle notizie delle ultime ore, l'esclusiva per la console della grande N non durerà per sempre, è prevista infatti l'uscita per PC. Dell'uscita per PC, inoltre, è stato confermato anche il periodo d'uscita. Monster Hunter Rise: uscita per PC prevista per la prima parte del 2022

