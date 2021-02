Monster Hunter Rise è ' solo' un' esclusiva temporale di Switch e l' uscita su PC è già confermata

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Protagonista di una nostra anteprima pubblicata proprio in mattinata,torna a far parlare di sé con una informazione non da poco: il progetto non sarà un'assoluta di. La conferma è arrivata dal producer Ryozo Tsujimoto, che con le sue parole ha configurato quella che sarà un'console o comunque un'. Il gioco debutterà il 26 marzosuma i giocatori PC possono aspettarsi di mettere le proprie mani sunei primi mesi del 2022. Un'esclusività assoluta di un anno è quindi piuttosto probabile e intorno al mese di marzo del prossimo anno l'su PC potrebbe essere realtà. "Abbiamo ricevuto molte richieste per ...

Protagonista di una nostra anteprima pubblicata proprio in mattinata, Monster Hunter Rise torna a far parlare di sé con una informazione non da poco: il progetto non sarà un'esclusiva assoluta di ...Gli attacchi informatici perpetrati ai danni di Capcom qualche mese fa avevano avuto come risultato il ricatto da parte degli hacker, che avevano minacciato di pubblicare molti documenti strategici de ...