Mondiali: è ancora super Norvegia, l'azzurro Kostner 15° (Di venerdì 26 febbraio 2021) ancora super vichinghi nello sci nordico. Ai Mondiali di Oberstdorf, in Germania, il primo oro nel programma della combinata nordica è del norvegese Jarl Magnus Riiber, 23 anni, che in 23'01'2 precede ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 febbraio 2021)vichinghi nello sci nordico. Aidi Oberstdorf, in Germania, il primo oro nel programma della combinata nordica è del norvegese Jarl Magnus Riiber, 23 anni, che in 23'01'2 precede ...

Gazzetta_it : #SciNordico, #Mondiali: è ancora super #Norvegia, l’azzurro #Kostner 15° - Truciolo_Roll : @cla__74 @stocazzzzzo abbiamo scoperto che il cane è in giro dall'82 sembra stia festeggiando ancora la vittoria dei mondiali - eddybolzan : @Rino88168384 @avidhold per tutto il resto condivido la sua analisi ciclica ..... i veri guadagni saranno per il tr… - LUltimojedi : RT @DiStreaming: Eletto Calciatore e Pallone d'oro FIFA del secolo, l'unico ad aver vinto tre edizioni dei Mondiali (1958, 1962 e 1970), #P… - civones : @ilcentrocampo Una follia averglielo assegnato. Ancora più folle non aver sfruttato i mondiali per poter fare press… -