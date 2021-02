Mondiali combinata nordica 2021: Ryota Yamamoto in testa dopo la prova di salto, Riiber è terzo. Lontani gli azzurri (Di venerdì 26 febbraio 2021) Hanno preso il via oggi i Mondiali di Oberstdorf 2021 di combinata nordica con la prova di salto che sarà seguita nel pomeriggio, alle ore 16.00, dalla 10 km di sci di fondo. Dominio nipponico dal trampolino piccolo di Schattenberg Schanze con Ryota Yamamoto che è riuscito a saltare 106 metri portando a casa 141.3 punti che gli valgono il primato. Alle sue spalle il connazionale Akito Watabe che dovrà recuperare nella prova sugli sci stretti 20”. Il dominatore delle ultime stagioni della Coppa del Mondo di combinata nordica, Jarl Magnus Riiber, si è dovuto accontentare del terzo posto parziale a 22” dal leader. Il norvegese, ovviamente, è ampiamente in gara sia per il ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Hanno preso il via oggi idi Oberstdorfdicon ladiche sarà seguita nel pomeriggio, alle ore 16.00, dalla 10 km di sci di fondo. Dominio nipponico dal trampolino piccolo di Schattenberg Schanze conche è riuscito a saltare 106 metri portando a casa 141.3 punti che gli valgono il primato. Alle sue spalle il connazionale Akito Watabe che dovrà recuperare nellasugli sci stretti 20”. Il dominatore delle ultime stagioni della Coppa del Mondo di, Jarl Magnus, si è dovuto accontentare delposto parziale a 22” dal leader. Il norvegese, ovviamente, è ampiamente in gara sia per il ...

