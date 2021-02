Molise verso la zona rossa, boom di contagi: pronto ospedale da campo a Termoli (Di venerdì 26 febbraio 2021) Molise zona rossa? Ultime News. Desta preoccupazione la situazione epidemiologica. Secondo l’ultimo monitoraggio della fondazione Gimbe si tratta della regione italiana che sta facendo registrare il più alto incremento di contagi a causa della diffusione delle varianti. Tra il 17 e il 23 febbraio c’è stata una crescita dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 del 6,8%. Secondo quanto riferisce l’Ansa, al momento, la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid-19 in terapia intensiva è pari al 38%. Il Molise è da domenica scorsa in ‘zona arancione’, ma il 25% dei Comuni, concentrati nella fascia orientale, si trova in zona rossa. leggi anche l’articolo —> Covid Lazio, medici di base si rifiutano di vaccinare, D’Amato: ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 febbraio 2021)? Ultime News. Desta preoccupazione la situazione epidemiologica. Secondo l’ultimo monitoraggio della fondazione Gimbe si tratta della regione italiana che sta facendo registrare il più alto incremento dia causa della diffusione delle varianti. Tra il 17 e il 23 febbraio c’è stata una crescita dei casi totali dio da SARS-CoV-2 del 6,8%. Secondo quanto riferisce l’Ansa, al momento, la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid-19 in terapia intensiva è pari al 38%. Ilè da domenica scorsa in ‘arancione’, ma il 25% dei Comuni, concentrati nella fascia orientale, si trova in. leggi anche l’articolo —> Covid Lazio, medici di base si rifiutano di vaccinare, D’Amato: ...

